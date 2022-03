WHO: sõda Ukrainas võib koroonapandeemiat süvendada

Haigusjuhtude arv on võrreldes eelmise nädalaga vähenenud, kuid Ukraina madala vaktsineerimismäära tõttu on tõsine oht, et haigestumiste ja surmajuhtumite arv on suurem, samuti nende enam kui kahe miljoni inimese seas, kes on riigist ümbritsevatesse piirkondadesse põgenenud.

Ukrainas on Covid-19 vaktsineerimise määr umbes 34 protsenti, samas kui naaberriigis Moldovas umbes sama number 29.

Ajavahemikus 3. kuni 9. märtsini on Ukrainas ja seda ümbritsevates riikides registreeritud 791 021 uut Covid-19 juhtumit ja 8012 uut surmajuhtumit, teatas WHO pühapäeval avaldatud olukorraaruanne.

«Me mõistame, et riigid on väga erinevas olukorras ja seisavad silmitsi erinevate väljakutsetega,» ütles WHO tehniline juht Covid-19 teemal Maria Van Kerkhove.