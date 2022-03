Omikroni-spetsiifilised vaktsiinid ei ole ilmselt esialgsetest paremad

Ühes uuringus vaadati reesusmakaakide (Macaca mulatta) immuunvastust kolmele vaktsiinidoosile. Kõik loomad olid saanud kaks doosi Moderna originaalvaktsiini ning tõhustuseks said osad originaal- ja osad omikroni-spetsiifilist vaktsiini. Selgus, et mõlema tõhustusdoosiga tekkis loomadel lai spekter antikehi kõigi murettekitavate SARS-CoV-2 variantide, sealhulgas omikroni vastu.

Tõhustusdoosidel oli ka positiivne mõju B-mälurakkudele, mille ülesandeks on antikehi toota. Nii originaalvaktsiin kui omikroni-vaktsiin tõstsid ristreaktiivsete B-mälurakkude taset – need rakud suudavad toota selliseid antikehi, mis tunnevad ära rohkem variante kui ainult see üks, mille vastu vaktsiin konkreetselt suunatud on.