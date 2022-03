Confido sulgeb vaktsineerimiskeskuse ja avab kabineti

«Huvi koroonavaktsiinide vastu on vaktsineeritute arvu pideva kasvu tõttu arusaadavalt järjest vähenenud, mistõttu puudub täna vajadus suures mahus teenuse järele. Teisalt on vajadus teenuse järele endiselt täiesti arvestatav – ainuüksi eelmisel nädalal sai meie juures vaktsiinisüsti 1153 inimest,» selgitas Confido meditsiinikeskuse vaktsineerimis- ja testimistegevuse juht Martin Talu, kelle sõnul on ettevõttel Tallinnas jätkuvalt üheksa vaktsineerimispunkti.