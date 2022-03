Koroonast tingitud kognitiivsed probleemid hakkavad mõjutama ühiskonna tööjõudu

Pikka Covidit põdenud inimesed kurdavad peamiselt kahe tavaelu segava probleemi üle. Üks nendest on keskendumisraskused ja teiseks on tekkinud mäluprobleemid.

Cambridge'i ülikooli teadlased teatasid eelmisel nädalal, et mitmetel pikka Covidit põdevatel inimestel on aju udu (brain fog) ja keskendumisprobleemid. Teadlaste tehtud uuringus teatas 78 protsenti 181 vastanust, et neil on keskendumisraskused. Teised osalejad teatasid ka muudest probleemidest.