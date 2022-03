Lasnamäe Covid-19 vaktsineerimis- ja testimispunkt lõpetab töö

«Ligi aasta vältel pakkusime Lasnamäe inimestele arvukaid võimalusi vaktsineerimiseks ning tõime selle võimaluse inimestele lähemale. Rõõm on tõdeda, et tuhanded Lasnamäe elanikud kasutasid võimaluse ära ja tegid kaitsesüsti. Mitmed Tallinnas tegutsenud ajutised vaktsineerimis- ja nõustamispunktid on oma töö juba lõpetanud ja märtsi viimasel päeval lõpetame selle teenuse osutamise ka Lasnamäel,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.