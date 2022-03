Rain Lõhmus kihutas Eestisse uue koroonavaktsiini süsti saama

Eestis hakati avalikel üritustel koroonapassi nõudma eelmise aasta augusti lõpust, enne seda oli avalikele üritustele pääsenud ka negatiivse kiirtestitulemusega. Just siis, augustis nakatus Rain Lõhmus koroonaviiruse deltatüvega.

«Mul ei ole seni tõesti probleeme olnud. Vahepeal peab õnne ka olema, et õigel ajal ja õiged asjad juhtuksid,» tunnistas seni vaktsineerimata olnud Lõhmus.

Lõhmus ütles, et mingit ühiskondlikku survet ennast vaktsineerida pole ta kunagi tundnud.

«Mind see ei puudutanud,» vastas ta kärmelt. «Küll aga nägin, et teisi inimesi see puudutas. Mina sellest hästi ei arva.»