Vabaduse väljaku vaktsineerimispunkt lõpetab tänasest tegevuse

«Vaktsineerimise vastu on huvi ja vajadus tuntavalt vähenemas nii tänu suurele vaktsineeritute koguarvule, viiruse taandumisele kui koroonapiirangute lõppemisele,» selgitas Confido vaktsineerimis- ja testimistegevuse juht Martin Talu otsust teeninduspunktid sulgeda, kuid rõhutas, et soovijate jaoks on vaktsineerimisvõimalused endiselt olemas.

Tallinnas on alates 1. aprillist võimalik end vaktsineerida Veerenni terviselinnakus asuva Confido Meditsiinikeskuse vaktsineerimiskabinetis ning Lasnamäe Centrumi, Rocca al Mare ja Nautica kaubanduskeskustes asuvates kiirkliinikutes. Tartus on vaktsineerimisest huvitatud oodatud Confido Raatuse kliinikusse.

«Numbrid kinnitavad, et Vabaduse väljaku vaktsineerimispunktist oli palju kasu. Loomulikult loodame kõik, et uusi tõsiseid tervisekriise ja vajadust taoliste mahukate erilahenduste järgi niipea ei teki,» ütles Martin Talu ja lisas, et Confido kogemustepagas on nüüdseks korralik ning vajadusel ollakse valmis paari nädalaga sarnased lahendused uuesti tööle panna.