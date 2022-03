Koroona vastu vaktsineeritud kaebavad just selle ebameeldiva kõrvalnähu üle

Tinnitus on olukord, kui inimene kuuleb aeg-ajalt või pidevalt peas või kõrvades helisid, mis on ei ole väliskeskkonna poolt tekitatud. Selleks helinaks võib olla näiteks vilin, kohin, sumin, susisemine, ümisemine või undamine aga ka helide kogum. Mayo kliiniku andmetel on tinnitus tavaliselt põhjustatud vereringesüsteemi probleemidest, vanusega seotud kuulmislangusest, kõrvapõletikust, pea- või kaelavigastustest aga ka teatud ravimite võtmisest. Tinnitus segab eelkõige keskendumisvõimet. Helin või helinad võivad olla kogu aeg või esineda aeg-ajalt.

Hiljuti ajakirjas Annals of Medicine and Surgery avaldatud uuring näitas, et 2021. aasta septembri keskpaiga seisuga on USAs vaktsiini kõrvalnähtude teatamise süsteemile teatatud kokku 12 247 tinnituse juhtumist pärast SARS-CoV-2 vastu vaktsineerimist. Kaebus esines eelkõige neil inimestel, kes olid saanud viirusvektoriga Jansseni vaktsiini ja mRNA vaktsiini (Moderna või Pfizer).

Teooria, mille teadlased uuringus esitasid, keskendus ristreaktsioonile ogavalgu vastaste SARS-CoV-2 antikehade ja antigeenide vahel. Sama mehhanism võiks seletada ka Covid-19 vaktsiinist põhjustatud häireid kuulmises.