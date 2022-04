Covid-19 vastu vaktsineerimine kaitseb nii ema kui last

Uuringud näitavad, et koroona vastane vaktsineerimine ei tekita rasedatele ega lootele tüsistusi ning Covidi antikehad jõuavad ka looteni. Samas leiti, et Covid-19-sse haigestunud rasedatel on kaks korda sagedamini perinataalseid tüsistusi kui mittenakatunutel.