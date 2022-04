Millal on õige aeg teha tõhustusdoos neil, kes on koroona läbi põdenud?

Kui ma olen vaktsineeritud ja põdesin äsja ka Covidi läbi, siis kas ja millal peaksin tegema tõhustusdoosi?

Kui sa oled vaktsineeritud ja põdesid Covidi läbi, siis ei ole tõhustusdoos hetkel vajalik. Eestis on nakatumine selgelt languses ja kaks eelmist aastat on näidanud, et koroona üldiselt suvel taandub ja tõstab pead jälle sügisel. Enne suve vaktsineerimine ei pruugi seega olla väga mõistlik, sest vaktsiini kaitse väheneb ajaga. Aga me muidugi jälgime olukorda ja kui uus tüvi ilmub välja juba enne sügist, siis on võimalik, et soovitame tõhustusdoose teha juba varem. Hetkel need, kes talvel või kevadel Covidi läbi põdesid, ei pea veel tõhustusdoosile veel ruttama.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon on otsustanud, et läbipõdenutele võib tõhustusdoose võimaldada kõige varem kuuendal kuul pärast põdemist, aga see ei tähenda, et kohe, kui viis kuud kukub, peab kindlasti vaktsineerima minema. Tõhustusdoosi aja valimisel on soovituslik jälgida ka nakkuse leviku olukorda.

Ma olen koroona läbi põdenud, aga ma ei ole end vaktsineerinud. Kas see on üldse vajalik?

Nendele, kes on Covidi vaktsineerimata läbi põdenud, soovitame me siiski end vähemalt ühe doosiga vaktsineerida. Vaktsineerimine ja läbipõdemine koos annavad hübriidimmuunsuse ja on näha, et nendel inimestel on oluliselt parem kaitse nii nakatumise kui raske haiguse eest.

Kui pikalt omikroni põdemisest saadud kaitse püsib ja kas see kaitseb mind ka järgmise tüvede eest?

Sellele on täna väga raske vastata, sest omikron on liikvel olnud ainult mõned kuud. Me teame, et on inimesi, kes on omikroni nakatunud ka mitu korda, nii et kerge läbipõdemine ei pruugi väga pikka kaitset nakatumise vastu anda. Samas aga ei tekita korduvnakatumine enamasti rasket haigust.

Uute tüvede kohta teame seda, et lendu tõusevad enamasti need variandid, mis suudavad tõhusamalt levida ja inimeste immuunvastust vältida. Seega sellised tüved, mille vastu on inimestel tekkinud läbipõdemise ja vaktsineerimise tulemusel hea kaitse, ei saagi laialt levida.

Aga seda, milliseid üllatusi uued tüved endaga kaasa toovad, on väga raske ennustada.