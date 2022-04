Kreeka terviseminister: tuleb eksisteerida koos koroonaviirusega

«Pärast kaht pandeemia-aastat oleme me teistsuguses ... viirusega kooseksisteerimise faasis,» ütles terviseminister Thanos Plevris.

Ta lisas, et uute nakkusjuhtude ja intensiivravi juhtude arv on langenud ning 85 protsenti täiskasvanuist on vaktsineeritud.