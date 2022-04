Finnairi lendudel kaob maskikohustus.

Andreas Haas / imago images via www.imago-images.de

Foto: Andreas Haas / imago images via www.imago-images.de

Kuna paljudes riikides on vaktsineerimine jõudnud kõrgele tasemele ning levivad viirusetüved on varasemast leebemad, on hakatud leevendama ka Covid-19 seotud piiranguid ning seetõttu kaotab ka Finnair oma lendudel maskikohustuse.