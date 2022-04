Raske koroonahaiguse põdemine toob kaasa vajaduse pikemaajalisema taastusravi järgi

Pärast koroonaviiruse sümptomite läbimist täheldatakse paljudel patsientidel selliseid Covidi järgseid ilminguid nagu tugev väsimus, hingeldus, hääle, lõhna- ja maitsetaju kadumine. Nimetatud sümptomid võivad inimesel püsida kuni kolm kuud, kuigi paljudel möödub see kuu aja pärast. Arstide poolt on täheldatud tendentsi, mis on seotud patsiendi taastusravisse sattumise ja haiguse läbipõdemise raskusega.