Covid-19 haigusjuhtumite analüüs võimaldab tulevikus paremat kaitset

Rahvastikupõhise uuringu tulemusel saab öelda, et SARS-CoV-2-ga nakatumise risk ei erine sooti ja nakatuvad igas vanuses inimesed. Nakatumisrisk on aga suurem tõsiseid kaasuvaid haigusi põdevatel inimestel – südame-veresoonkonna-, maksa- ning neeruhaiguste põdejatel. Ka rasvumine on oluline sõltumatu nakatumise riskitegur.

Raske kuluga Covid-19 kõige olulisem suremuse riskitegur on vanus: haiguse ägedas faasis surnutest oli 63 protsenti üle 80-aastased. Ka suurema kehakaaluga inimestel oli kõrgem risk raske Covid-19 põdemiseks. Krooniliste haiguste põdejatel on risk Covid-19 raskeks kuluks oluliselt suurem kui inimestel, kel neid haigusi ei ole, kuid haiguste hulgas ei eristu üht konkreetset, mille mõju oleks oluliselt tugevam. Kaitsena raske Covid-19-e eest toodi välja haigestumiseelne suurem kehaline aktiivsus.

Olulise tulemusena toob uuring välja, et Covid-19 mõju suremuse riski tõusule on pikaaegne vanemate inimeste hulgas. Alla 60-aastaste hulgas on suremus haiguse ägedas faasis ehk esimesel viiel nädalal üle nelja korra kõrgem kui sama vanadel SARS-CoV-2-nakkuseta isikutel, ägeda perioodi möödudes liigsuremus aga kaob. Üle 60-aastaste seas on haiguse ägedas faasis suremus lausa 8–20 korda kõrgem ning suremuse kahekordne risk püsib kuni 12 kuud peale haigestumist, olles seotud südame-veresoonkonna haiguste, vähi ja kopsuhaigustega.