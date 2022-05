Koroona on põhjustanud miljoneid surmasid nii Euroopas kui ka mujal.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas neljapäeval, et pandeemia pikaajalises epitsentris Euroopas ületas Covid-19 tagajärjel surnud inimeste arv kahe miljoni piiri.

«Jõutud on muserdava verstapostini. Kinnitust leidnud Covid-19 surmajuhtumite arv WHO Euroopa piirkonna riikides on ületanud enam kui kaks miljonit inimest,» seisis ÜRO terviseameti avalduses.