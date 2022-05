Perearst: väga kahju on kaotada inimesi, kes oleksid vaktsineerides saanud haigusest võitu

Levinud on arvamus, et omikron on võrreldes deltaga selline kergem haigustüvi, millest tõsiseid tagajärgi tervisele ei teki. On see nii?

Ma ei saa oma patsientide näitel öelda, et Covid-19, olgu see siis omikron või delta, on kerge haigus. Kaugelt sellest. Kui deltatüve puhul oli üks levinud sümptom näiteks haistmismeele kadumine, siis omikroni esimene tunnus on tihti seedehäired. Mõnel püsib mitme päeva jooksul väga kõrge palavik. Omikroni tüüpiliseks sümptomiks on suur väsimus – inimesed ei jaksa olla ega igapäevaseid toimetusi teha. Omikroni puhul on välja toodud ka tugevat peavalu, mis ei lähe ilma ravimiteta mööda ning võib kesta nädalaid, tihti tabab see just koolilapsi. Omikroni-haiged peavad haiguslehele jääma keskmiselt kaheks nädalaks. Mõned jõuavad tööle varem, 10 päeva möödumisel, aga on ka neid, kes on haiged isegi poolteist kuud. Mõned Covidi sümptomid, näiteks nõrkus ja köhahood, jäävad alles ka pikemalt, mõjutades inimese töövõimekust ja elukvaliteeti.

Kuidas Teie arstina hindate – kas vaktsineerimine kaitseb ka tõsiste tüsistuste eest?

Oma patsientide seast olen pandeemia jooksul kaotanud kaks, kes mõlemad kuulusid riskirühma ja olid vaktsineerimata. Ühel, kes elas koos emaga ja kellel oli ka psüühikahäire, ei olnud ühtegi sümptomit. Covid tuvastati tal alles siis, kui teda kukkumise järel haiglasse toimetati. Nädala pärast ta suri. Teisel patsiendil, kes oli 80+, oli anamneesis infarkt ja südamepuudulikkus. Ta haigestus ilmselt pärast seda, kui teda külastasid lapsed. Tema naine pidi samuti Covidi tõttu umbes kuu aega haiglas veetma, kuid kuna ta oli abikaasast 10 aastat noorem, oli tema ravi edukam.

Need on minu ammused patsiendid ja arvan, et kui nad oleksid vaktsineeritud, oleksid nad ka haigusega hakkama saanud. Kuid kahjuks läks teisiti. Väga kahju on neist eakatest, kes ei vaktsineeri end seetõttu, et nende lapsed on vaktsineerimise vastu. Noortel aktiivsema eluga inimestel on kõrgem risk nakatuda ning tuua haigus oma eakatele sugulastele. Ükski vaktsiinisüst ei kaitse haigestumise eest alatiseks: nakatuvad ka need, kes on teinud ära tõhustusdoosi, kuid vaktsineerimine annab võimaluse haigestumise korral raskest haigusest pääseda. Minu vaktsineeritud patsientidest ei ole keegi Covidi tõttu haiglaravi vajanud. Seda, et vaktsineerimine töötab, näen ka enda näitel: tööalaselt suhtlen haigete inimestega iga päev ning jälgides kõiki ohutusmeetmeid ning olles ka tõhustusdoosi saanud, ei ole ma kahe aasta jooksul veel haigeks jäänud.

Kuidas on lood vaktsineeritusega Teie patsientide seas? Kui paljud on vaktsineeritud ja kuidas põhjendavad patsiendid seda, kui nad ei soovi ennast vaktsineerida?