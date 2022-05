Koroonahaiguse ebatavalised sümptomid, millest sa ei pruugi teadlik olla

Koroonahaigusega seotud nahaprobleemid pole haruldased. 2021. aastal Ühendkuningriigis avaldatud uuringust leiti, et igal viiendal patsiendil ilmnes koroonasse haigestudes nahalööve ja ei midagi muud.

Raske haiguskulg võib võrduda 20-aastase vananemisega. Uues uuringus kirjeldati Covidi-varbaid, mis tähendas, et tekkisid mitmed nahakahjustused varvastel ja selle piirkonnas. Näiteks punetus, paistetus ja villid. Seda sümptomit täheldatakse rohkem noorukitel või noortel täiskasvanutel, kellel on kerged haiguse sümptomid.

Enamik koroonast põhjustatud nahakahjustused kaovad mõne päeva või nädala jooksul ilma, et oleks vaja eraldi ravi. Kui nahk on pärast sügelev või valulik, siis tasuks pöörduda perearsti või dermatoloogi poole.

Nakatumise ajal püüavad kehad loomulikult väljendada, et nad on ebatavalise stressi all. Mõnikord näitab keha seda väga imelikul moel välja. Covidi küüned hõlmavad selliseid muutuseid nagu: