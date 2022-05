Hiljutine uuring näitab, et koroona võib suurendada just selle haiguse tekkeriski

Segadustunne, peavalud ja unetus on mõned neuroloogilised sümptomid, mida arstid on Covid-19 patsientidel täheldanud, kuid mehhanismid, mille kaudu viirused mõjutavad aju, on halvasti mõistetavad. Ühes USA ülikoolis hiirtega läbi viidud uuring näitab, et Covid-19 pandeemia eest vastutav SARS-CoV-2 viirus võib suurendada Parkinsoni tõve riski, kirjutab Medical Xpress.