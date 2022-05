Kiik: koroona vastu vaktsineerimisest võib saada iga-aastane norm

«Praegu eksperdid hindavad, et sügisel kindlasti on vajalik teha neljandad doosid ära riskirühmadele, eakamatele, erinevatele krooniliste haigustega inimestele. Aga tõenäoliselt avame selle võimaluse ka laiemale ühiskonnale,» ütles Kiik ERR-ile. «Sügisel tõenäoliselt hakkame laiemalt pakkuma neljandaid doose, mida on ka täna tehtud 14 000 inimesele.»

Kiik ei välistanud, et sarnaselt gripile võib ka koroona puhul saada normiks, et kord aastas soovitatakse vähemalt riskirühmadel end vaktsineerida. Samas nentis Kiik, et iga järgmist vaktsineerimisringi on eelmisest keerulisem teha.

«Seda näitavad juba kasvõi statistilised numbrid mitte ainult Eestis, vaid Euroopas tervikuna. Ehk esimese doosiga hõlmatus on igal pool kõrgem kui tõhustusdoosiga hõlmatus ja kui tuleb teha veel neljas ja viiest doos, siis kindlasti hõlmatus on ka madalam,» möönis Kiik vaktsineerimispassiivsuse võimalikku kasvu.