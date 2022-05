Kadai: uues koroonakavas tahtnuks näha seniste õppetundide analüüsi

Valitsus peab koroonakavas võimalikuks kolme riskistsenaariumi: leebe, raske ja uus pandeemia, millest kõige tõenäolisemaks peetakse praegu esimest, kirjutab ERR.

Õiguskantsleri nõunik, endine kõrge terviseametnik Martin Kadai rääkis «Vikerhommikus», et tema oleks tahtnud selle dokumendi puhul näha, et on tehtud eelnev õppetundide analüüs, aga seda seal pole.

«Üldist ja sõltumatut analüüsi tehtud ei ole. Dokumendi puhul jäi häirima, et võimalikud stsenaariumid on ära toodud, aga ei leidnud nende stsenaariumide põhjendust, ei näinud ka riski- ja tõenäosuse hindamist. Et kui suur tõenäosus on, et üks või teine stsenaarium saab tõeks. Inimestele on mõistlik seda öelda, seda selgitada,» analüüsis Kadai.

Koroonakava puhul nimetas Kadai aga väga heaks selle põhieesmärki ehk ühiskonna avatuna hoidmist ja piirangutest hoidumist.