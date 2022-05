Koroonavastane ninasprei võib tagada parema kaitse kui vaktsiinid

Käevarde manustatud vaktsiin jõuab lähedal asuvatesse lümfisõlmedesse. Need on elundid, mis stimuleerivad immuunvastust veres ja teistes kogu kehas voolavates vedelikes. Pärast traditsioonilist vaktsineerimist on sageli vähem väljendunud reaktsioon limaskestade kudedes, nagu soolestik, kopsud või nina. Seda seetõttu, et limaskesta immuunsüsteem on süsteemsest immuunsüsteemist mõnevõrra sõltumatu. Arvestades, kui sageli puutuvad need pinnad kokku infektsioonide või stiimulitega, nagu tolm ja reostus, on limaskestade kudedel oma immuunsüsteem, mis koosneb spetsiaalsetest antikehadest ja T-rakkudest.