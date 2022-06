Ravimiamet soovitab laiendada koroonavaktsiini Nuvaxovid näidustust ka noortele vanuses 12–17

Praegu on Novavax CZ a.s. poolt arendatud Nuvaxovid vaktsiin mõeldud Covid-19 kaitseks 18-aastastele ja vanematele. Nuvaxovidi kasutakse noortel sarnaselt täiskasvanutega – vaktsineerimiskuur koosneb kahest kolmenädalase vahega süstist.

Nuvaxovidi tõhususe uuringus osales üle 2200 noore. Vaktsiin kutsus 12–17-aastastel esile sarnase antikehade taseme, mida oli varasemalt nähtud 18–25-aastastel. Uuring korraldati perioodil, kui ringles SARS-CoV-2 Delta tüvi. Uuringu andmetel oli vaktsiini tõhusus Covid-19 tekke ennetamisel peaaegu 80 protsenti. Vaktsiini manustati 1205 noorele ning neist kuuel diagnoositi Covid-19, platseeborühma kaasati 594 noort ning neist haigestus 14. Nende tulemuste alusel hindas CHMP, et Nuvaxovid on ka selles vanuserühmas efektiivne.

Sagedasemad kõrvaltoimed olid sarnased nendega, mis esinesid täiskasvanutel: süstekoha tundlikkus, valu, punetus ja paistetus, peavalu, lihase- ja liigesevalu, väsimus, halb enesetunne, iiveldus, oksendamine ja palavik. Need kõrvaltoimed on enamasti kerged või mõõdukad ning möödusid mõni päev pärast vaktsineerimist. Inimravimite komitee leidis, et Nuvaxovidi vaktsiinist saadav kasu on suurem kui sellega kaasnevad ohud.