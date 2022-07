Läti terviseminister ootab vahendeid sügisese koroonapuhangu ennetuseks

Minister märkis esmaspäeval Läti ringhäälingus, et tervishoiuministeerium on välja töötanud mitu stsenaariumi Covid-19 levikuks sügisel ja tegevuskava. Dokument on mitmendat nädalat kooskõlastamisel rahandusministeeriumis.

«Siiani pole suudetud kokku leppida, kui palju raha sügisel vaja läheb,» ütles Pavļuts.

Tema sõnul ei ole rahandusministeeriumile antud sügisel Covid-19 tõrje kulutuste kinnitamiseks poliitilist mandaati, mistõttu tuleb tal peaminister Arturs Krišjānis Kariņši ja koalitsiooniga läbi rääkida.

Pavļuts rõhutas, et tegemist on olulise otsusega, et kolmandat korda sügisega s ja Covid-19 puhangu saabude ei selguks, et valitsus ei ole selleks valmis.