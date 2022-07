Ülemiste keskuses avas juuli alguses taas uksed vaktsineerimispunkt

«Kevad-talvine kogemus näitas, et Ülemiste keskuse vaktsineerimispunkti külastatavus oli suur ning sellise äärmiselt lihtsalt ligipääsetava terviseteenuse pakkumine meeldis meie külastajatele, seetõttu otsustasime alates juuli algusest vaktsineerimispunkti uuesti avada. Arvata võib, et koroonaviiruse uus levikulaine maailmas ja ka üha sagenevad uudised haigestunud tuttavatest tõstavad inimeste huvi tõhustustooside vastu. Suure kaubanduskeskusena oleme kindlasti huvitatud ühiskonna lahti hoidmisest ning meie rentnike ja klientide võimalikult heast käekäigust – seega soovime panustada sellesse ka ise,» sõnas Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm.

Hoole OÜ esindaja Kristiina Sepa sõnul on tervitatav, et Ülemiste keskus koostöös Hoole OÜga viib vaktsineerimisteenuse inimestele lähemale, «Täna tuleb koostöös pingutada, et hoida meie inimesed terved, tuues tervishoiuteenused sinna, kus inimesed kõige enam liiguvad ja perega aega veedavad.»