Meditsiinieksperdid kahtlevad, kas on võimalik sügisel koroonapiirangutest täielikult hoiduda

Uus koalitsioon on seadnud endale eesmärgi vältida sügisel koroonapiiranguid ja hoida avalikud teenused kõigile kättesaadavad. Meditsiinivaldkonna juhid aga kahtlevad, kas saabuval sügishooajal on ikka võimalik täielikult piirangutest hoiduda, kuna uus omikroni alamtüvi on äärmiselt nakkav.