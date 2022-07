USA annetas Ukrainale ligi 500 000 doosi koroonaviiruse vaktsiini

«Ühendriigid annetasid esmaspäeval koostöös ÜRO toetatud Covaxi programmiga Ukrainale ligi 500 000 doosi koroonavaktsiini. Oleme uhked, et toetame Ukraina rahvast. Ühendriigid on koos Ukrainaga ja see saadetis näitab, et toetame Ukraina rahvast selle sõja keskel muu hulgas ka pandeemiaga seoses,» seisis avalduses.