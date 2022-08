Omikroni-spetsiifilised vaktsiinid valmivad sügisel

Uued tõhustusdoosid on sihitud just omikroni alamvariantide ja sisaldavad komponente BA.4-st ja BA.5-st, et võidelda paremini koroona vastu. Enne kasutuselevõttu peavad vaktsiinid saama loa nii FDA-lt kui ka USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuselt (CDC).

Koroonanakkused on sagenenud pärast seda kui domineerivaks said omikroni alamvariandid BA.4 ja BA.5. Igapäevaste juhtumite arv on USA-s kasvanud üle 125 000 ja haiglaravi vajavate patsientide arv on tõusnud 6300ni.