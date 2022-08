Kellele on neljandat Covid-19 vaktsiinidoosi vaja?

Popov avaldas, et neljandat doosi ongi vaja teha nendele, kes on kolmanda doosi saanud vähemalt pool aastat tagasi või kes on läbi põdenud vähemalt pool aastat tagasi.

Viroloog Irja Lutsar ütles, et neljas doos ei pruugi riskigruppi kuulujatele viimaseks jääda.

«Neljas doos tõenäoliselt ei ole viimane. Väga paljud riigid, kes kevadel soovitasid neljandat doosi just eakatele, 80 pluss, ja riskigruppidele, need praegu juba soovitavad viiendat doosi, sest nendel inimestel on kuus kuud neljandast doosist möödas,» rääkis Lutsar.

Mida teha nende inimestega, kes riskigruppi ei kuulu ega pole ka eakad? Lutsar nendib, et õiget vastust veel pole.