Eksperdid vaktsineerimisest: riskirühma lapsed vajavad esimest tõhustusdoosi

Perearst ja Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona rääkis ERRile , et lastel on raske haiguskulu risk väiksem. «Vaktsiin praeguse omikroni viirustüvedesse nakatumise eest väga tõhusat kaitset ei paku. Isegi, kui kõik lapsed oleks vaktsineeritud, siis see omikroni levikut ei olulisel määral ei pidurdaks.»

Viroloog Irja Lutsar soovitab vaktsineerida neil lastel ja noortel, kes pole üldse seda teinud. «Paljud 12+ lapsed on viiruse läbi põdenud või vaktsineeritud, teismeliste hulgas on immuunsuse tase umbes sama nagu täiskasvanutel,» märkis Lutsar.

Oona tuletab meelde, et koroonaviirus pole muutunud leebemaks ning kergem on seetõttu et suurem osa inimestel on immunsus olemas. Lisaks nendib Oona, et pärast pika covidi põdemist võib suureneda risk insuldi või infarki tekkeks.