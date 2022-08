Koroonavaktsiinid hoidsid eelmisel aastal ära üle 20 miljoni surma

COVID Vaccine Global Access (COVAX) on ülemaailmne ettevõtmine, mille eesmärgiks oli vaktsiinide õiglasem jaotus riikide vahel peamiselt nii, et rikkamad riigid annetaksid vaesematele.

COVAX seadis eesmärgiks, et 2021. aasta lõpuks võiks arengumaades Covid-19 vastu olla vaktsineeritud 20 protsenti elanikkonnast. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) seadis samal ajal eesmärgiks, et 2021. aastal võiks olla vaktsineeritud 40 protsenti kogu maailma elanikkonnast.