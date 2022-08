Teadlased jõudsid järeldusele, millise Covid-19 variandiga nakatunud kõige rohkem viirust levitavad

Pilt on illustreeriv.

Inimesed, kes on nakatunud SARS-CoV-2 väga levivate alfa-, delta- ja omikronivariantidega, eraldavad uuringu kohaselt suuremas koguses viirust kui need, kes on nakatunud teiste variantidega. Lisaks paiskavad isikud, kes nakatuvad koroonasse pärast vaktsineerimist ja tõhustusdoosi, endiselt viirusosakesi õhku, kirjutab Nature.