Hooldekodudes on 157 koroonaviirusega nakatunut

21. augusti seisuga on hoolekandeasutustes kokku 8 nakkuskollet, milles haigestunuid on kokku 157. Eelmise nädala jooksul registreeriti hoolekandeasutustes kokku 43 nakatunut. Selleks, et hoida hoolekandeasutuste nakatumised võimalikult madalamana, teeb Tervisekassa pidevat vakstineerimisalas koostööd hooldekodudega. Alates 2020. aastast rahastatakse hooldekodus õendusteenust, õendusteenuse õed vaktsineerivadki hooldekodude elanikke ja töötajaid, kui õde pole, siis Tervisekassa viib hooldekodu kokku vastava piirkonna vaktsineerimispartneriga.

«Hooldekodudes on seis hea, sest enamus hooldekodusid on alustanud või alustavad lähiajal teise tõhustusdoosiga vaktsineerimist. Suur töö on siiski hooldekodudel lähedaste käest nõusolekute küsimine, seda tehakse enne vaktsineerimist nende eakate puhul, kellel on esindaja määratud. Lähedasi nõustatakse, kuna vaktsineerimine on parim lahendus meile kõigile. Järgmine suur väljakutse on vaktsineerimine gripi vastu, mis algab oktoobrikuus. Hooldekodud on meile tublid partnerid, loodame, et hea koostöö jätkub ka edaspidi,» ütles Tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna peaspetsialist Mari Kalbin.

Iru Hooldekodu direktor Jaanika Luus ütles, Iru Hooldekodu alustas teise tõhustusdoosiga vaktsineerimist 24. augustil. «Meie elanikkond kuulub riskigruppi ja me mäletame liigagi hästi 2021. aasta algust, kui vaktsiin ei olnud veel kättesaadav ja koroona murdis meie hooldekodude elanikke. Eelmise aasta 19. augustil istutasime hooldekodu õuele mälestuspuu meenutamaks ja mälestamaks Covid-19 tõttu lahkunud inimesi. Hingehoidjad lugesid vaikselt ette kõikide lahkunute nimed ja see nimekiri oli liiga pikk,» rääkis hooldekodu direktor.

«Vaktsineeritus vähendas märkimisväärselt nii elanike kui ka meie töötajate nakatumist. Täna on meil vaktsiinid kättesaadavad ja võimaldavad jätkata suhteliselt tavapärast elu. Vaktsineerimise algusest ei ole me pidanud piirama külastamist. Sügis on saabumas ja taas hakkame rohkem viibima siseruumides ning paraku suureneb ka nakatumisrisk. Iru Hooldekodu praktikale tuginedes kutsume kõiki riskigruppi kuuluvaid inimesi ennast vaktsineerima ja sügavalt soovitame kõigil inimestel, kes töö tõttu ei saa vältida rahvarohkeid kohti, ennast vaktsineerida,» lisas Jaanika Luus.