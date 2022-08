Advokaat: vaktsiinikahjude hüvitamine ei järgi hea usu põhimõtet või tõesti ei teata, millistesse olukordadesse inimesed päriselt satuvad

«Isiklik kogemus ja saatusekaaslaste leidmine viis meid mõttele ühineda,» rääkis Riina Kütt mittetulundusühingust Ikkagi Inimesed. «Tänaseks on selge, et vaktsiin põhjustab ka haruldasi ja raskeid kõrvaltoimeid, ent pikaajaliste kannatuste eest õiglast hüvitist saada on peaaegu võimatu, kuni haiguse olemust ja selle tagajärgi ei mõisteta.»