Müüt või tõde: kas varasemate viirustüvede põhjal tehtud vaktsiinid kaitsevad omikrontüve vastu

Millised on ja millal muutuvad kättesaadavaks uued vaktsiinid?

Nii need tootjad, kelle vaktsiinid on Eestis kättesaadavad – Pfizer, Moderna, Novavax – kui ka teised arendavad uusi vaktsiine. Viirusega käib äge võidujooks, sest uusi viiruse mutatsioone tekib järjest juurde. Väljatöötamisel on uued nn bivalentsed vaktsiinid, mis sisaldavad vana vaktsiini ja omikron-1 vastast vaktsiini. Pfizer ja Moderna on saanud peaaegu valmis uued vaktsiinid omikron-1 vastu, aga paraku on uued tüved rohkem omikron-2 sarnased, seega ei pruugi omikron-1 jaoks arendatav vaktsiin olla palju tõhusam kui praegu kasutatavad. Pfizer ja Moderna asuvad peagi testima ka omikron-5 vastaseid vaktsiine, aga see protsess võtab aega. Praeguste vaktsiinide põhiprobleem on see, et need ei tekita eriti antikehasid hingamisteede limaskestadele (IgA), mis paraku on põhiline nakatumispiirkond. Mitmed uuringud on näidanud, et ka praeguste vaktsiinide kolmas doos kaitseb omikron-5 põhjustatud raske haigestumise ja surma eest.