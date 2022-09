Tervisekassa piirkondlikud koordinaatorid aitavad kaasa vaktsineerimise edendamisele

Vaktsineerimiskoordinaatorid jälgivad, et nende piirkondade inimestel oleksid alati ja kõige paremal viisil tagatud vaktsineerimise võimalused Covid-19 viiruse vastu ning kõigil vaktsineerijatel oleks piisavas koguses vaktsiini.

Vajadusel korraldatakse vaktsineerimist ka mobiilsete vaktsineerimispunktide abil, mille kohalolek suurtel üritustel lihtsustab vaktsineerimist tavainimese jaoks. Koordinaator on tervisekassa käepikendus oma piirkonnas ja on esmane kontaktisik kohalikele omavalitsustele ja teistele partneritele.

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna spetsialisti Hanna Jäe sõnul on Eestis vaktsineerijate võrgustik olemas ja toimib.

«Vaktsineerijate võrgustikuga on kaetud terve Eesti, vaktsineerimise teenus on inimestele tagatud igas maakonnas. Meie võrgustiku moodustavad haiglad, perearstid, apteegid ja erapartnerid. Igas piirkonnas töötab ka vaktsineerimiskoordinaator, kelle poole võib alati pöörduda Covid-19 vastu vaktsineerimist puudutavate küsimustega,» lisas Hanna Jäe.

«Julgustan ka praegusel ajal kindlasti asutusi, omavalitsusi ja muid ühiskondlikke organisatsioone panustama ühiskonna teadlikkuse kasvatamisse nii Covid-19 viirushaiguse, vaktsiinide kui ka üldise tervelt elatud elu osas,» ütles Ida piirkonna koordinaator Sigrid Mihhailova. Ta lisas, et Ida piirkonnal on oma eripärad ja vaktsineerijad suhtlevad palju individuaalselt vaktsineerima tuleva ja ka selle vajalikkuses kahtleva inimesega.

Tervisekassa tagab vaktsineerijate ja vaktsineerimiskohtade olemasolu kõigis maakondades, nii haiglates kui ka perearstikeskustes. Lisaks on endiselt võimalus tellida vaktsineerija koju, see teenus on mõeldud liikumisraskustega inimestele. Vaktsineerija tellimiseks tuleb võtta ühendust tervisekassa infotelefoniga 669 6630.