Komisjon soovitab esimesel võimalusel koroona vastu vaktsineerida

Covid-19 riskirühmas olevatel inimestel soovitavad eksperdid teha raske haigestumise riski vähendamiseks ka tõhustusdoosi. Eriti oluline on tõhustusdoos 60+ elanikkonnale ja hooldekodude elanikele, kel on suurem risk raskeks haigestumiseks.

«Eriti oluline on, et juba praegu kaitseksid end vaktsineerimisega kõik üle 60-aastased ja teised mõne kroonilise haiguse tõttu riskirühma kuuluvad inimesed. Samuti on oluline, et vaktsineerimise võimalus jõuaks kõikidesse hoolekandeasutustesse.»