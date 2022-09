Lutsar: koroonasse ei ole enam vaja suhtuda nii nagu aasta tagasi

«Ma arvan, et õige lähenemine oleks selline, et see on haigus, mida tingimata ei pea saama ega levitama, aga see on nagu gripp ja sellesse ei ole vaja enam nii suhtuda nagu aasta tagasi,» rääkis Lutsar ja rõhutas, et Eestis pole juba mitu nädalat ühtegi Covidi-haiget inimest kolmanda astme intensiivravis.

Kuidas on maskide kandmisega? Lutsari sõnul on otsus, kas maski kanda, iga inimese enda teha ning see sõltub tema tervislikust seisukorrast ja sellest, kus ta liigub.