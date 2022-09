Uuring näitab, mis kaitseb koroonaviiruse eest kõige paremini

Tartu Ülikooli, Synlabi ja Icosageni koostöös valminud uuringus vaadeldi umbes saja inimese antikehade püsimist pärast Pfizeri vaktsiini kolmanda doosi saamist. Osalejatelt võeti vaktsineerimise järel verd, mõõdeti antikehi ja T-rakke, et näha, kas inimesele on tekkinud rakuline immuunsus.

Uuringu üks autoritest, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson ütles, et mida pikem vahe on vaktsineerimiste vahel, seda rohkem kahaneb antikehade hulk. Seega on järgnevate vaktsineerimiste juures oluline teada, kui kaua immuunvastus kestab. Uuringu tulemuste kohaselt kerkib antikehade tase kolmanda vaktsiinidoosi saamise järel märkimisväärselt.

«Tulemus näitas, et aja jooksul väheneb antikehade võime blokeerida viiruse ogavalku. Näiteks oli nõrgenenud nende suutlikkus takistada 2022. aastast ringleva omikroni viiruse ogavalgu seondumist ACE2-retseptoriga. Selle peamiseks põhjuseks on omikroni ogavalgu muutunud struktuur võrreldes teiste viirusvariantidega,» lisas Peterson.

Uuringus vaadeldi ka rakulist immuunsust viiruse vastu. Kolmandal tõhustusdoosil oli suur mõju mälu T-rakkude ehk rakulise immuunsuse kujunemisele. «97 protsendil kolmanda doosi saanud inimestest olid mälu T-rakud. See on väga rõõmustav, sest paljud varasemad uuringud on näidanud, et just T-rakud on raske Covid-19 vältimisel kõige tähtsamad.»