Koroonaviiruse levik on toonud viies haiglas kaasa külastuskeelu

Hiiumaa haigla teatel on patsientide külastamine võimalik ainult erandjuhtudel kokkuleppel raviarstiga. Lisaks on kõigil inimestel, kes viibivad haigla ruumides kohustuslik kanda meditsiinilist kaitsemaski.

Hiiumaa haigla on Eestis teadaolevalt viies haigla, kus on kehtestatud külastuskeeld. 26. septembrist seadsid keelu sisse Pärnu haigla ja Järvamaa haigla, 28. septembrist tegi seda Viljandi haigla. Neljapäeval teatas ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, et kehtestas alates reedest patsientide külastuskeelu.