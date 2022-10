TULETAME MEELDE ⟩ Kui vana last võib koroonaviiruse vastu vaktsineerida?

6-11-aastaste lastele on heaks kiidetud ja võib vanemate soovi korral manustada ka Moderna Spikevax vaktsiini, mille kogus on selles vanuses lastele poole väiksem kui 12+ vanustele. Kuur koosneb kahest doosist ja teine doos tehakse 4 nädalat pärast esimest.

Miks pole veel alla viieaastaseid võimalik koroona vastu vaktsineerida?

Vastab ravimiameti müügilubade osakonna kliinilise hindamise büroo juhataja Keiu Heinla:

«Covid-19 vaktsiin Spikevax on saanud Euroopa Ravimiametilt müügiloa kasutamiseks alates 6. eluaastast. Ettevõte on esitanud taotluse laiendada Euroopa Liidus müügiluba lastele vanuses 6 kuud kuni 5 aastat.

USA toidu- ja ravimiamet on andnud Spikevaxile erakorralise kasutusloa, mis tähendab, et seal võib vaktsiini kasutada väikelastel vanuses 6 kuud kuni 5 aastat. Ka teistes alla 18-aastaste laste ja noorukite vanuserühmades on vaktsiinile antud erakorraline kasutusluba.

Müügiloa ja erakorralise kasutusloa tingimused ja protseduurid on erinevad ning viimast protseduuri Euroopa Liidus ei eksisteerigi. Lühidalt öeldes on erakorraline kasutusluba USA toidu- ja ravimiameti protseduur, mille eesmärk on kiirendada ravimite (sh vaktsiinide) kättesaadavust rahvatervise hädaolukorras. Seda protseduuri saab kasutada ainult siis, kui puuduvad sobivad, heakskiidetud ja kättesaadavad alternatiivid ning kui teadaolev ja potentsiaalne kasu kaalub üles võimalikud riskid. Lisaks on oluline teada, et erakorraline kasutusluba kehtib ka ainult seni, kuni rahvatervisega seotud hädaolukord, milleks see välja kuulutati.

Veel nõutakse müügiloa taotluse puhul rohkem ja pikaajalisemaid andmeid, kui erakorralise kasutusloa puhul – seda nii kliiniliste uuringute kui ka tootmisprotsesside osas. Seetõttu on paratamatu, et müügiloa taotlemine võtab nii enne taotlemist kui ka dokumentatsiooni hindamisel rohkem aega.»