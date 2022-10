Perearstid: pikaajaline Covid võib inimest kurnata aastaid

Rospu sõnul on inimese immuunsüsteemi tasandil väga selged mõõdetavad parameetrid, mida saab seostada pika Covidiga. «Kes on raskelt põdenud, nendel on kindlasti koekahjustus, armistumine kopsudes ja/või põletikunäitajate tõusud kesknärvisüsteemis. Ajutegevust toetavad rakud on löögi all ning häiritud on autonoomne närvisüsteem, mis kontrollib meie tahtmatut tegevust ehk häiritud on hingamine, seedetrakti ja südametöö ning vererõhk,» rääkis Rospu.

Kaldoja sõnul ei osata veel täpselt ka hinnata, miks osa inimesi jääb põdema pikka Covidit. Samuti on keeruline öelda, kes põevad haigust raskemini. Mõned uuringud viitavad, et haigust esineb rohkem naiste seas ning seda võib arsti hinnangul siduda depressiooniga, millest mehed ei pruugi juttu teha. «Samas leidub ka uuringuid, mis kinnitavad, et ka meeste hulgas esineb suurel määral pikka Covidit,» lisas ta.

Küll aga mängivad rolli inimese vanus ning tema kroonilised haigused. Arstide sõnul põevad nooremaealised rasket Covid-19 viirust harva ning see on üks peamine riskitegur, mis tingib pikka Covidit. Meeles peab pidama, et pikk Covid võib tekkida ka pärast kerget Covid-19 põdemist või isegi pärast asümptomaatilist nakatumist. Kuid ka lastele võib mõjuda pikk Covid selliselt, et näiteks ei suuda nad panustada oma igapäeva tegevustesse ehk minna kooli, lasteaeda, trenni või kohtuda sõpradega.