Dr Fauci: sel talvel võib tekkida uus ja ohtlikum koroonavariant

USAs on langemas nii haiglaravil olevate haigete arv kui ka surmajuhtumid, kuid Fauci kutsus ameeriklasi mitte valvsust kaotama, sest talvekuudel tekib oht uueks koroonalaineks. Tema sõnul oleks liiga julge öelda, et pandeemia on täiesti läbi.

BA.5 moodustab praegu 81,3 protsenti kõikidest juhtudest. Uuringud näitavad, et BA.5 ja selle eelkäija BA.4 on esimeste koroonavaktsiinide antikehade suhtes kolm korda vähem tundlikud.

Fauci rõhutas, et selline prognoos muudab olulisemaks omikronispetsiifilise vaktsiini saamist. Kõik 12-aastased ja vanemad ameeriklased võivad saada uue koroonavaktsiini annuse, kui nad on lõpetanud esmase vaktsineerimiskuuri. Ligikaudu kolmandik USA täiskasvanutest ütleb, et nad on juba saanud uue omikronspetsiifilise vaktsiini või kavatsevad seda teha «nii kiiresti kui võimalik», selgus eelmisel nädalal läbi viidud küsitlusest, kirjutab CNBC Make It.