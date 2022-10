Koroona kurnav pärand: pärast põdemist kimbutavad mitmed tervisehädad

Kuna Covid-19 järgse seisundi vaevuste palett on kirju ning selle diagnoosimisega ei ole veel ei perearstid ega patsiendid harjunud, siis on keeruline hinnata seisundi levimust. Suurbritannia andmed viitavad, et umbes kuu aega pärast Covidi põdemist kaebab tervisevaevuste üle umbes iga kümnes kolmekümnendates eluaastates inimene, aga vanemates vanusrühmades juba iga seitsmes (15%). Seega vanuse kasvades ka tervisekaebused sagenevad. Samas on leitud Covidi järgsele seisundile viitavaid sümptomeid ka umbes neljandikul SARS-CoV-2 nakatunud noorukitest ja lastest. Üldjuhul on need sümptomid siiski on olnud kergemad ja kestnud lühemat aega kui täiskasvanuil. Väikelastel esineb Covidi järgset seisundit harvemini kui vanematel lastel.

Neil, kes on huvitatud info omal käel juurde otsimisest, on oluline teada, et sama nähtuse kohta on käibel erinevaid termineid. Üks levinumaid on «long Covid», mida ka Eestis kasutatakse. Kohates meedias termineid nagu «post-acute Covid-19 syndrome», «chronic Covid-19 syndrome» või «long haul Covid-19», on hea teada, et need tähendavad sama, Covidi järgset seisundit.