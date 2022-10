Kõik, mida pead teadma uute bivalentsete koroonavaktsiinide kohta

Algse koroonaviiruse variandi suhtes kohandatud Covid-19 vaktsiinid aitavad vähendada rasket haigestumist ja sellest tingitud haiglaravi või surma, kuid nende tõhusus uute omikroni variantide vastu on madalam.

Teise tõhustusdoosiga on võimalik end vaktsineerida, kui viimasest vaktsineerimisest või Covid-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud kuus kuud. Teiseks tõhustusdoosiks võib kasutada täiendatud bivalentset Covid-19 vaktsiini sõltumata sellest, milliseid vaktsiine varasemateks Covid-19-vastasteks vaktsineerimisteks on kasutatud.