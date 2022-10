Tiibeti pealinnas protestiti koroonapiirangute vastu

Lhasa on olnud ligi kolm kuud lukus vastavalt Hiina võimude koroonastrateegiale, millega on piiranud miljonite inimeste liikumisvabadust niipea, kui nakkusjuhtude arv vähegi tõuseb.

Karmid piirangud on toonud kaasa protestid Shenzhenis ja ning paljud linnad, Lhasa seal hulgas, on kurtnud toidupuuduse ja elutingimuste halvenemise üle.

Hiina TikTokis Douyinis jagatud videotel on näha sadu inimesi kolmapäeval Lhasa tänavatel marssimas. Tegemist on peamiselt hani rahvusest migranttöölistega, kes nõuavad, et neid koju lastaks.