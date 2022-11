Kuidas oli võimalik ohutud koroonavaktsiinid nii kiiresti välja töötada?

Covid-19 vastaste vaktsiinide loomise aluseks olid 2000. aastate alguses Aasias aset leidnud SARS-CoV puhangust saadud teadmised, kirjutab Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson. See võimaldas õppida tundma viiruse paljunemist ning saadi teada, et viiruse ogavalk on sobiv sihtmärk vaktsiinide arendamiseks. Nii et kui 2019. aasta lõpus hakati Hiinas Wuhani regioonis haigestuma ebatüüpilisena tundunud kopsupõletikku, sai juba 2020. a jaanuaris selgeks, et haigust põhjustab uus viirus SARS-CoV-2 ning kirjeldati kiiresti selle viiruse genoomi ehitust. Veebruariks 2020 oli teada viiruse toimemehhanism: kuidas see kinnitub rakkudele, neisse siseneb ning võtab üle raku põhilised toimimismehhanismid, et toota uusi viirusosakesi.