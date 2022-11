Viroloog avaldab, millised on koroonaviiruse edasised võimalikud arengud

SARS-CoV-2 jääb ka tulevikus meiega ja on muutumas üheks «tavapäraseks» hingamisteede haiguseks. Inimkond on vabanenud vähestest viiruslikest haigustekitajatest – näiteks rõguetest – ja olnud lähedal täielikule vabanemisele näiteks lastehalvatusest. Nimetatud viiruste puhul on kandjateks ainult inimesed. Koroonaviirusel on aga mitu erinevat peremeesorganismi: nahkhiir, mink, hirv, kass, inimahvlased jt. See tagab koroonale suurema leviku ja elujõu.