Miks koroonavaktsiinid ei takista nakatumist?

Pandeemia esimeste kuude jooksul oli eeldatav, et algne Wuhanist pärit viirus hakkab muteeruma ning tekivad uued viirustüved. Arvestati ka võimalusega, et muteerunud tüved suudavad vaktsineerimise tagajärjel tekkinud antikehasid vältida ja seetõttu on vaja organismi immuunmälu tugevdada täiendava vaktsiinidoosiga.

Arvestama peab, et vaktsiinide tekitatud immuunvastus – nii antikehade tase kui T-rakuline immuunsus – langeb aja jooksul ja langus on kiirem vanematel ja kaasuvate haigustega inimestel. Uuringud on näidanud, et algsed vaktsiinid on omikroni vastu efektiivsemad omikroni vastu, kui lisaks on tehtud tõhustusdoose. Seepärast on oluline jätkuv vaktsineerimine tõhustusdoosidega. Praeguseks on juba kasutusel ka vaktsiinid, mis sisaldavad omikroni tüvele omast ogavalku.