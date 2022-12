Koroonaviiruse laialdast levikut soodustab süvenev muretus riskide pärast

7.–20. detsembrini toimunud seireetapi vältel testiti koroonaviiruse suhtes 1864 täisealist. Neist 5,9 protsenti andsid positiivse viiruseproovi ja 4,2 protsenti olid jätkuvalt nakkusohtlikud. See tähendab, et potentsiaalselt nakkusohtlik on iga 24. täisealine inimene. Nakkus on ühtviisi levinud kõigis vanuserühmades ja nii meeste kui ka naiste seas. Nakkusohtlikest 60 protsendil esinevad üldjuhul kerged või mõõdukad haigusnähud.

Antikehade uuringus osales seekord 1876 inimest, neist 91 protsendil olid antikehad olemas. See näitaja on püsinud üsna muutumatu juba septembrist alates. Mis puutub nakkuse levimusse vaktsineeritute seas, siis tõhustusdoosiga vaktsineeritute ja tõhustusdoosi tegemata jätnud vaktsineeritute vahel märkimisväärset erinevust pole, hoolimata tõsiasjast, et neil, kes on saanud kaks tõhustusdoosi, on antikehade tase veres märkimisväärselt suurem kui ühe tõhustusdoosiga vaktsineeritutel. Kõige väiksem on viiruse levimus nende seas, kes on koroonat põdenud ja ka vaktsineeritud.