Ruth Kalda: nakkusohtlik on jätkuvalt vähemalt iga 30 täiskasvanu

Tervisekassa analüütika osakonna andmetel on Eestis üle 700 000 täisealise inimese, kes on vaktsineeritud või koroona läbi põdenud, kuid kelle viimasest vaktsiinidoosist või läbipõdemisest on möödas juba liialt pikk aeg, mistõttu on nad viiruse eest suuresti kaitseta – kas võib öelda, et oleme aasta taguses olukorras, kuna paljude inimeste immuunsus vajab värskendamist?

Erinevad suuremahulised uuringud, mis on läbi viidud Inglismaal, Ameerika Ühendriikides ja Iisraelis, on näidanud, et immuunsuse vähenemine algab tasapisi juba 1-2 kuu möödudes pärast vaktsineerimist ning umbes kuue kuu möödudes ei pruugi enam pakkuda piisavat kaitset raske haigestumise vastu. Immuunsuse vähenemise määr sõltub mitmetest olulistest teguritest – näiteks võib see olla kiirem neil, kelle immuunsüsteem on nõrgestatud raskete kaasuvate haiguste või ravi tõttu ja ka neil, kes on kõrges eas. Samas on uuringud näidanud, et tõhustusdoosi saamise järgselt tõuseb antikehade hulk taas märkimisväärselt.

Seireuuringu andmetel on nendel, kes on saanud lisaks kaks tõhustusdoosi, veres olevate antikehade tase kaks korda kõrgem kui neil, kes on saanud vaid ühe tõhustusdoosi. Samuti on nii rahvusvahelised kui ka Eestis läbi viidud uuringud näidanud, et kõige kõrgem antikehade tase on neil, kes on haiguse läbi põdenud kui ka vaktsineeritud.